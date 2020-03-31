Enteresan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre enteresan mı, entresan mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘enteresan'dır.
ENTERESAN NE DEMEK: İlgi çekici, ilginç anlamındadır.
ENTERESAN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin enteresan mı, entresan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı enteresan şeklinde olmalıdır.
entresan (Yanlış kullanım)
enteresan (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Tartışma sonunda çok enteresan bir noktaya geldi.”