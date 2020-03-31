Enteresan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre enteresan mı, entresan mı?

Enteresan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre enteresan mı, entresan mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘enteresan’dır. Enteresan mı, entresan mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘enteresan'dır.

ENTERESAN NE DEMEK: İlgi çekici, ilginç anlamındadır.

ENTERESAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin enteresan mı, entresan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı enteresan şeklinde olmalıdır.

entresan (Yanlış kullanım)

enteresan (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Tartışma sonunda çok enteresan bir noktaya geldi.”