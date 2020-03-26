Epey nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre epey mi, epi mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘epey'dir.
EPEY NE DEMEK: Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice.
EPEY NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin epey mi, epi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı epey şeklinde olmalıdır.
epi (Yanlış kullanım)
epey (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Eve dönmesine epey bir zaman var.”