Epey nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre epey mi, epi mi?

Epey nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre epey mi, epi mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘epey’dir. Epey mi, epi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘epey'dir.

EPEY NE DEMEK: Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice.

EPEY NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin epey mi, epi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı epey şeklinde olmalıdır.

epi (Yanlış kullanım)

epey (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Eve dönmesine epey bir zaman var.”