Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Epey nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre epey mi, epi mi?
Epey nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre epey mi, epi mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘epey’dir. Epey mi, epi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 26 Mart 2020 - 10:29

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘epey'dir.

EPEY NE DEMEK: Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice.

EPEY NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin epey mi, epi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı epey şeklinde olmalıdır.

epi (Yanlış kullanım)
epey (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Eve dönmesine epey bir zaman var.”

İLGİLİ HABERKavanoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kavanoz mu, kavonoz mu?
Son güncelleme: 10:30 - 26.03.2020
Etiketler