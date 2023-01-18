Epica, 28 Ekim’de 4’üncü kez İstanbul’da

Bu yıl kariyerlerinin 20'nci yılını kutlayan Hollandalı senfonik metal grubu Epica, 28 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

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Türkiye’deki 4’üncü konserine KüçükÇiftlik Park’ta çıkacak olan Epica’nın biletleri bugün satışa çıkarıldı.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yine KüçükÇiftlik Park’ta hafızalardan silinmeyen bir konsere imza atan Epica, 28 Ekim Cumartesi akşamı bir kez daha İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

2003 yılında gitarist ve vokalist Mark Jansen’ın After Forever adlı gruptan ayrılmasının ardından kurulan Epica, ilk albümü The Phantom Agony ile güçlü bir çıkış yakalayarak kısa sürede ününü Hollanda dışında da duyurdu.

Epica, 2009 yılındaki Desing Your Universe albümü ile tüm dünya çapında zirveyi yakaladı. Bugün Simone Simons’un eşsiz vokalleriyle büyük beğeni toplamaya devam eden Epica, metal ve orkestrayı, koroyu ve oryantal enstrümanları bir araya getiren şarkıları ve iddialı sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. DHA