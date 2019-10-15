Er geç nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘er geç’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘er geç’dir.
ER GEÇ NE DEMEK: Erken veya geç, her ne vakit olsa, sonunda, önünde sonunda anlamındadır.
ER GEÇ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin er geç mi, ergeç mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı er geç şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
ergeç (Yanlış kullanım)
er geç (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sevdiklerini ne kadar kırdığını er geç anlayacak ancak iş işten geçmiş olacak.”