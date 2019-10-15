Er geç nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘er geç’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Er geç nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘er geç’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'er geç'dir. Er geç mi, ergeç mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘er geç’dir.

ER GEÇ NE DEMEK: Erken veya geç, her ne vakit olsa, sonunda, önünde sonunda anlamındadır.

ER GEÇ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin er geç mi, ergeç mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı er geç şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

ergeç (Yanlış kullanım)

er geç (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sevdiklerini ne kadar kırdığını er geç anlayacak ancak iş işten geçmiş olacak.”