Ercan Kesal, Çukur’dan neden ayrıldığını açıkladı

Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal, fenomen diziden ayrılma sebebi ile ilgili "Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hiseettim. Şu an çok önemli bir yönetmenle sanat filmi için çekimlerimiz devam ediyor” dedi.

Usta oyuncu ve senarist Ercan Kesal, Bi' Çay Bi' Sohbet etkinliği kapsamında Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Ülkemizde okuma oranlarının azlığından yakınan Kesal, “Esin ve zanaat yazmanın en önemli iki noktası ancak çok okuyarak yazma ustalığına ulaşabilirsiniz. Gençlerimiz yazıyor ama bu esinlenme düzeyinde kalıyor, ustalaşmak için okumak gerekiyor” dedi.

‘KAYBETMEKTEN KORKMAYIN’

Öğrencielere, “Kaybetmekten, yaralanmaktan korkmayın çünkü onlar size tecrübe katacak. Benim de kayıplarım oldu ama bana çok şey kattı” diyen Kesal, dizilerin uzunluğundan şikayet etti. Çukur’dan ayrılma sebebinin dizinin uzunluğu ile ilgili olmadığını da sözlerine ekleyen Kesal, şöyle dedi:

“Benim diziden ayrılma sebebim dizinin süresi değildi, senaryosunu sevdim ve kabul ettim. İki sezon sette bulundum, farklı şeyler de öğrendim ama ayrılma sebebim farklıydı. Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hisettim. Şu an çok önemli bir yönetmenle sanat filmi için çekimlerimiz devam ediyor.”