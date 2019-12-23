Ercan Kont kimdir? İşte Ercan Kont’un hayatı…

Ercan Kont, Adana'da 1942 yılında dünyaya geldi. Ercan Kont, katıldığı bir televizyon programında ‘Ben Deli Değilim’ adlı şiiri seslendirmiş ve bu sırada yaptığı hareketlerle sosyal medyada uzun süre kendisinden söz edilmişti. İşte Ercan Kont'un hayatı...

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont geçmişi merak ediliyor. İşte Ercan Kont’un hayatı…

ERCAN KONT KİMDİR?

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont, doğup büyüdüğü Adana’da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. Ercan Kont 2017 yılından bu yana alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu.

Ercan Kont, Adana’da 1942 yılında dünyaya geldi. Edebiyat ve şiirle ön plana çıkan Ercan Kont, öğrencilik yıllarında Adana Belediyesi Şehir tiyatrosunda oynamaya başladı. 1964-65 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosunda sahnelenen Shakespeare’in Othello’sunda figüran olarak bulunduktan sonra pek çok oyunda oynadı.

Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980’de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonar özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başladı.