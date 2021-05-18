Erciyes’in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri’ye getirildi

Müzeler Haftası nedeniyle yakın zamanda İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 2 bin 800 yıllık Hisarcık Kitabesi ve Ankara Etnografya Müzesi’nde bulunan Karatay Han Vakfiyesi, Kayseri Arkeoloji Müzesi’ne getirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterine kaydolan eserlerden 2 bin 800 yıllık Hisarcık Kitabesi sergilendi. Kitabe hakkında açıklama yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, şöyle konuştu:

* Erciyes’in isminin geçtiği kitabe 1900’lü yılların başında Kayseri’de müze olmadığı için İstanbul’a gönderilen bir eserdir. Bu eser İstanbul Arkeoloji müzesinde sergileniyordu. Ancak, müzede çok göze dokunan bir yerde değildi. Eser Kayseri tarihi için önemli.

* En başta Kayseri’nin simgesi olan Erciyes’in ismi bu kitabede geçiyor. Erciyes’in adını biz 4 bin yıl önceden biliyoruz. Kültepe tabletlerinde aşkaşipa diye geçen bir dağ ismi. Aynı zamanda tanrı olarak tapınılan bir dağ. Taşın ait olduğu 2 bin 800 sene öncesinde ise Hara Hara olarak isimlendiriliyor.

* Kayseri tarihi aydınlatması açısında çok önemli isimdir. Eserin olduğu dönemde Kayseri bulunduğu yer Tabal krallığı olarak biliniyor. Bu kitabede hiyeroglif yazı ile o dönem Kayseri ve Kapadokya’da çevresinde Tabal krallığına ait beyliklerden bahsediyor. Bu kitabeyi Kayseri Arkeoloji Müzesine kazandıran bakanlık olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim.

“BAKANLIĞA İLETTİĞİMİZ TALEP İLE KAYSERİ’YE KAZANDIRILDI”

Özel koruma ve sergi alanı oluşturduktan sonra ziyarete açılacak Karatay Han Vakfiyesi hakkında açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise şu ifadeleri kullandı:

* Yakın zamanda ilimizde bulunan Karatay Han’a ait ‘Karatay Han Vakfiyesi’ ve Erciyes Dağı’nın eski isminin bulunduğu kitabe bakanlığımıza ilettiğimiz talep neticesinde Kayseri’ye kazandırıldı.

* Erciyes’in isminin geçtiği kitabeyi Arkeoloji Müzemizdeki teşhir yerine koyduk. Vakfiye için ise sergi hazırlıklarına başladık. En kısa zamanda vakfiyeyi sergiye alacağız.

* Bu vakfiye çok önemlidir. Burada Selçuklu döneminde çok yaygın olan kervansaraydaki düzen hakkında bilgiler yer almaktadır. DHA