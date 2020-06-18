Ercüment Çözer’in dizisinde Erkan Can sürprizi

Behzat Ç.'nin fenomen karakteri Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatacak olan ‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin ekibine usta isim Erkan Can katıldı.

BluTV yeni özel yapımı ‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnter Medya'nın yapımcılığında gerçekleştirilen, Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna usta isim Erkan Can katıldı. Dizide Erkan Can'ı Ercüment Çözer'in arkadaşı Yavuz rolünde izleyeceğiz.

‘Behzat Ç. – Bir Ankara Polisiyesi'nin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı'nın oturduğu dizide toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı Helen ve Savaş adındaki iki idealist genç ile kesişecek.

Dizinin sonbaharda izleyicilerle buluşması planlanıyor.



BEHZAT Ç. İÇİN ‘RANT DÜZENİNİN İÇİNDE OLMAK İSTEMEDİM’ DEMİŞTİ

6 yıl aradan sonra BluTV’de yeniden yayınlanan Behzat Ç. ilk sezonunun ardından sona ermişti. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, hikayede büyük değişiklikler olduğunu, eser sahibi Emrah Serbes’in bu değişiklikten haberdar edilip edilmediğinin belli olmadığını, dizinin usta yönetmeni Serdar Akar’ın yeni sezonda istenmediğini, Mehduh Başgan karakterini canlandıran Güven Kıraç’ın da diziden çıkarılmak istendiğini belirterek, “Bu manasızlıktaki rant düzeninin bu şekilde içinde olmak istemedim” demişti.