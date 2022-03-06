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Erdal Erzincan ve babasından zam türküsü

Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, babası Yaşar Erzincan ile birlikte zam türküsü hazırladı. Erdal Erzincan'ın bağlama çaldığı, Yaşar Erzincan'ın seslendirdiği türküde "Elektrik can yakıyor, zamlar belimi büküyor, doğalgaza güç yetmiyor, üşüdüm dadaş üşüdüm" sözleri yer aldı.

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Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, babası Yaşar Erzincan ile zamları eleştiren bir türkü çıkardı.

Söz ve müziği Yaşar Erzincan'a ait olan şarkı, Erdal Erzincan’ın Youtube kanalında yayınlandı.

Şarkının sözleri şu şekilde;

Zemheride, kara kışta

Üşüdüm dadaş üşüdüm

Titriyorum damda taşta

Üşüdüm dadaş üşüdüm

Elektrik can yakıyor

Zamlar belimi büküyor

Doğalgaza güç yetmiyor

Üşüdüm dadaş üşüdüm

Ana baba hasta düşmüş

Çocukların rengi kaçmış

Evler dışarıya dönmüş

Üşüdüm dadaş üşüdüm

Erzurum’da soğuk bitmez

Hayali gözümden gitmez

Yaşar bugün uyku tutmaz

Üşüdüm dadaş üşüdüm