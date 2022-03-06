Erdal Erzincan ve babasından zam türküsü
Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, babası Yaşar Erzincan ile birlikte zam türküsü hazırladı. Erdal Erzincan'ın bağlama çaldığı, Yaşar Erzincan'ın seslendirdiği türküde "Elektrik can yakıyor, zamlar belimi büküyor, doğalgaza güç yetmiyor, üşüdüm dadaş üşüdüm" sözleri yer aldı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, babası Yaşar Erzincan ile zamları eleştiren bir türkü çıkardı.
Söz ve müziği Yaşar Erzincan'a ait olan şarkı, Erdal Erzincan’ın Youtube kanalında yayınlandı.
Şarkının sözleri şu şekilde;
Zemheride, kara kışta
Üşüdüm dadaş üşüdüm
Titriyorum damda taşta
Üşüdüm dadaş üşüdüm
Elektrik can yakıyor
Zamlar belimi büküyor
Doğalgaza güç yetmiyor
Üşüdüm dadaş üşüdüm
Ana baba hasta düşmüş
Çocukların rengi kaçmış
Evler dışarıya dönmüş
Üşüdüm dadaş üşüdüm
Erzurum’da soğuk bitmez
Hayali gözümden gitmez
Yaşar bugün uyku tutmaz
Üşüdüm dadaş üşüdüm