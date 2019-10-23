Erdal Öz Edebiyat Ödülü Latife Tekin’e verildi

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için, ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, önceki akşam yapılan törenle Latife Tekin’e verildi.

Başkanlığını Asuman Kafaoğlu Büke'nin üstlendiği, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal ve Faruk Duman'dan oluşan seçici kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün on ikincisinin Latife Tekin'e verilmesini kararlaştırdı.

ÖDÜLÜN GEREKÇESİ

Ödülün gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı: “Erdal Öz Edebiyat Ödülü, diri anlatımı ve dil yetisiyle, kırk yılı aşkın edebiyat kariyerinin başından beri Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Latife Tekin'e, toplumsal yaşama eleştirel bakışı ve kadın ve çevre konularına duyarlı romanları için verilmiştir.”

‘İYİ EDEBİYAT ESERİ DOĞAYA AİTTİR’

Tören, Can Öz'ün konuşmasıyla başladı. Bu sene jüri başkanlığı yapan Asuman Kafaoğlu Büke'nin konuşmasının ardından ödülünü almak üzere sahneye çıkan Latife Tekin konuşmasında şöyle dedi: “İyi edebiyat eseri doğaya aittir diyorum ben. Dağların, ırmakların, ıssız ormanların, doğanın yanına ilişir, oraya gider. Artık doğa da tehdit altında. Öyle bir süreç yaşıyoruz ki… Hem doğa tehdit altında, hem ifade özgürlüğü tehdit altında, hem yazabilme yetisi.”