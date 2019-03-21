Erdem Yener’den Yeşilçam şarkıları

Başarılı sanatçı Erdem Yener, Film Olmuş Şarkılar isimli projesi ile unutulmaz eserleri nostalji tutkunları için gün yüzüne çıkarıyor.

Erdem Yener, 1960'lı yıllardan itibaren Yeşilçam'a damga vuran filmlerin akıllara kazınan şarkılarının seçkilerinden oluşan Film Olmuş Şarkılar projesi ile müzikseverlerin karşısında. Her ay bir şarkı yayınlamayı planlayan Yener, ilk olarak Bana Yalan Söylediler'i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Proje için uzun zamandır çalışmalarını devam ettiren sanatçı, “Bana Yalan Söylediler” şarkısının video klibinde de eskileri hatırlatan bir imaja büründü. Klipte Erdem Yener'e, başarılı oyuncu Aylin Kontente Kul, İzzet Öz ve yakın arkadaşları eşlik ediyor.

YENİLİKÇİ BİR PENCERE

Erdem Yener, Film Olmuş Şarkılar projesi ile ilgili duygularını, “Bir müzisyen ve oyuncu olarak; iki mesleğimi birleştirmek, nostaljiyi yenilikçi bir pencereden değerlendirmek istedim” diye belirtti.