Ereğli’de Gülşen ve Kuzeyin Oğlu Volkan Konak rüzgarı esti

Zonguldak Ereğli Belediyesi’nin '21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilk konseri ünlü sanatçı Gülşen verdi. Gülşen'in ardından 'Kuzeyin oğlu' olarak anılan Volkan Konak sahne aldı. Gülşen'in “Burası çok şanslı ama İstanbul’da çok şanslı her şey çok güzel oldu” sözleri geceye damgasını vurdu.

Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Belediyesi tarafından 21. düzenlenen Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde ilk akşamda ilk sahneyi alan isim ünlü şarkıcı Gülşen oldu. Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Gülşen, Ereğli halkını coşturdu. Gülşen’in ardından Karadenizli ünlü şarkıcı Volkan Konak sahnede yerini aldı.

“İSTANBUL’DA ARTIK HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU”

20 yıl belediye başkanlığı sonunda 2014 yerel seçimlerinde AKP'li rakibine koltuğu kaptıran ve 2019 seçimlerinde 5. Kez seçilen Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konserin sonlarına doğru Gülşen'e teşekkür etmek için sahneye çıktı. Posbıyık, “5 yıldır sizi çok özlemişim. Türkiye'nin en iyi sanatçılarından Gülşen'e davetemizi kırmayıp geldiği için teşekkür ederim” diye konuştu.



Gülşen ise Posbıyık'ın bu sözlerine “Ereğli, sizin gibi bir belediye başkanı olduğu için çok şanslı. Burada her şey çok güzel ama artık İstanbul'da da her şey çok güzel oldu” sözleriyle büyük alkış topladı.

KUZEYİN OĞLU EREĞLİ HALKINI MEST ETTİ

Gülşen’in ardından sahne alan Volkan Konak da 2 saate yakın sahnede kaldı.

Konak, Ereğli’de kendisini dinleyenleri şarkı ve şiirleriyle kendine hayran bıraktı. Festivalin ilk günü havai fişek gösteriyle sona erdi.