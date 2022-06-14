Erhan Güleryüz ile Erol Köse mahkemelik oldu: ‘İmzalı boş kağıdı doldurdu’

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının söz yazarının kendisi olduğunu ancak MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Erol Köse'nin adının geçtiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. Köse'den telif gelirlerini isteyen Güleryüz'ün avukatı açtığı davada, "Biz boş imzalı kağıdın Erol Köse tarafından doldurulduğunu düşünüyoruz. Mürekkep yaşı ile ilgili inceleme yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Hayati ARIGAN

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Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, ‘Ölünce Sevemezsem Seni’ adlı şarkı nedeniyle yapımcı Erol Köse ile mahkemelik oldu.

Güleryüz şarkının söz yazarının kendisi olduğunu belirterek, MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Cemil Özeren ile Erol Köse’nin adının geçtiğini iddia etti.

DAVULCU TANIK DİNLENDİ

Köse’ye ödenen tüm telif gelirlerinin tahsilini isteyen Erhan Güleryüz, duruşmada hazır bulunurken, grubun davulcusu Bülent Akbay ve klavyecisi Orçun Çolak tanık olarak dinlendi.

Bülent Akbay ifadesinde Ayna gurubunda uzun yıllardır yer aldığını belirterek, “Dava konusu eser ‘Ölünce Sevemezsem Seni’ orijinal sözleri Karacaoğlan’a ait olup Erhan Güleryüz tarafından uyarlandı. Müziğini ise Cemil Özeren ile yaptılar. Erhan ve Cemil’in üniversite yıllarında İzmir’de yaptığı şarkıydı” beyanında bulundu.

“BOŞ KAĞIDA İMZA ATIP VERİYORDUK”

Akbay, 2001 ve 2002 yıllarında çok fazla seyahat ettiklerini söyleyerek, “Erol Köse’ye vize işlemleri için boş kâğıda imza atarak vermişliğimiz var. Eserin mali haklarının devredilmediğini biliyorum. Çok popüler bir şarkıdan bahsediyoruz birçok mecrada kullanıldı. İzni Erol Köse’den almış olabilirler” dedi.

Erhan Güleryüz’ün avukatı “Biz boş imzalı kağıdın Erol Köse tarafından doldurulduğunu düşünüyoruz. Mürekkep yaşı ile ilgili inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Gerektiği takdirde Köse hakkında suç duyurusunda bulunulsun'' dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme tanık beyanlarına karşılık beyanlarının hazırlanması için duruşmayı erteledi.