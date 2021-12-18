Eric Clapton, eBay’de kaçak konser CD’si satan kadına dava açtı

Eric Clapton müziğinden kazanç sağlayan hiç kimseye nazik davranmıyor, söz konusu sadece 11 dolar olsa bile. Ünlü şarkıcı, eski bir konser CD'sini kopyalayıp eBay'de satan kadına dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Eric Clapton, Almanya’da 1980’lerde kaydedilen konser kopyasını satmaya çalışan bir kadına karşı açtığı telif hakkı ihlali davasını kazandı. Davalı kadın, çalışmayı 1987’de rahmetli kocası tarafından bir mağazadan satın alınan CD’den kopyaladığını bildirdi.

CD’yi eBay’de 9.95 euro veya yaklaşık 11.25 dolara satıyordu. Ve Nakliye ile eBay’in payını da çıkarınca tahmini olarak 9,30 dolar kazandı.

Sanık, Düsseldorf bölge mahkemesine yaptığının yasa dışı olduğu konusunda hiçbir fikri olmadığını söyledi ve ihtiyati tedbire itiraz etti. Ancak itirazı reddedildi ve her iki taraf için de yasal ücretleri karşılamak için yaklaşık 3.840 dolar ödemesi gerekecek.

76 yaşındaki sanatçı bir süredir aksi tavırlarıyla dikkat çekiyor. Geçen yıl Clapton, corona virüsünün yayılmasını azaltmak için halk sağlığı önlemlerinin âdeta bir rakibi olarak ortaya çıktı. Salgın sırasında devletin zorunlu kıldığı sokağa çıkma yasaklarını kınadı ve aşılanmamışların girişinin yasak olduğu mekanlarda gösteri yapmayı reddetti.

Clapton aşı karşıtı söylemden o kadar ilham aldı ki, şarkıcı arkadaşı Van Morrison protesto içeren “Stand and Deliver” adlı şarkı için iş birliği yaptı. Şarkıda “Özgür bir adam olmak ister misin… Yoksa köle olmak mı istersin?” gibi sözlere yer verildi.

Ayrıca bu yılın başlarında da aşı karşıtı Jam for Freedom isimli gruba destek olmak için 1.000 euro bağışta bulundu.

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