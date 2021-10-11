Eric Clapton’dan aşı karşıtı gruba destek

İngiliz sanatçı Eric Clapton, corona virüsü aşısına karşı olan Jam for Freedom isimli gruba bağış yaptı. Grup üyeleri Clapton'ın kendilerine mesaj gönderdiğini ve daha fazla yardıma hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, pek çok uzman salgını kontrol altına alabilmek için aşılamanın önemine dikkat çekiyor.

Ancak aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Eric Clapton da onlardan biri.

76 yaşındaki Clapton, aşı karşıtı olan Jam for Freedom isimli gruba yaptığı yardımla dikkat çekti. Daily Mail’in haberine göre Clapton, grubun GoFundMe sayfası üzerinde 1300 dolarlık bağışta bulundu.

Daily Mail’e konuşan grup üyelerinden Cambel McLaughlin, Clapton’ın kendilerine mesaj gönderdiğini ve yeni bir karavan almaları için daha fazla yardımda bulunmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.