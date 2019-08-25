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Erkan Kolçak Köstendil, oyununun gelirlerini Bursaspor’a bağışladı
Erkan Kolçak Köstendil, oyununun gelirlerini Bursaspor’a bağışladı
Çukur'da canlandırdığı Vartolu karakteri ile büyük bir hayran kitlesine erişen ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursa'da sergilediği oyununun gelirini mali kriz içerisindeki Bursaspor'a bağışlayarak destek verdi.
Kültür Sanat 25 Ağustos 2019 - 15:02

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, “12 Numaralı Adam” adlı tek kişilik oyununu, Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sergiledi. Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen tiyatroda Köstendil, sergilediği başarılı performans ile oyun sonunda ayakta alkışlandı.


Bursaspor’u desteklemesiyle bilinen Köstendil’in oyununu; Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, sportif direktör Selçuk Erdoğan ve teknik direktör Yalçın Koşukavak da izledi. Oyunun belli bölümlerinde ‘Bursaspor’ tezahüratları da seyirciler arasından yükseldi. Oyunun sonunda Başkan Mesut Mestan ve Teknik Direktör Koşukavak tarafından, oyunun tüm gelirlerini Bursaspor Kulübü’ne bağışlayan Köstendil’e plaket ve arkasında ismi yazılı forma hediye edildi.


DHA

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