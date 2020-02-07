Erkan Kolçak Köstendil’in şeytanla pazarlığı

Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "Askerin Öyküsü" oyunu ile dinleyiciyi baştan sona diri tutan, zamansız bir Faust hikayesine davet ediyor. Gösteri, 16 Şubat'ta Das Das'ta sergilenecek.

İsviçreli yazar Ferdinand Ramuz tarafından, 1. Dünya Savaşı sonrasında Fransızca olarak kaleme alınan hikaye, bir Rus halk masalına dayanıyor.

Sanat tarihinin en sansasyonel fenomenlerinden biri olan Igor Stravinski’nin, okunması, oynanması ve dans edilmesi amacıyla bestelediği bu başyapıt, kasvetli bir Faustian fabl olup, bir prenses, firari bir asker ve onun ruhuna sahip olacak Şeytan’ı anlatıyor.

Oyun 16 Şubat Pazar günü 16:00 ’da Das Das’ta izleyicilerle buluşacak.