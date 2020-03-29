Erkan Petakkaya’nın corona şarkısına tepki yağdı

Erkan Petekkaya, ATV'de yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinin setinde kendi yaptığı corona virüsü şarkısına bir video çekti. Petekkaya'nın bu videosu hem alay konusu oldu hem de tepki gördü.

Başta Oyuncular Sendikası olmak üzere dizi ve film sektörünün birçok ismi corona virüsü salgınını durdurmak için başlatılan “#EvdeKal” kampanyasının daha etkili olabilmesi için setlerin durdurulması gerektiğini vurguluyor.

Setin durmadığı, çekimlerin devam ettiği dizilerden birisi de Gel Dese Aşk’tı. Dizinin başrol isimlerinden Erkan Petekkaya, ilginç bir corona virüsü şarkısı yaptı ve tüm setle birlike bu şarkıyı söyledi.

Petekkaya’nın bu videosuyla binlerce sosyal medya kullanıcıları alay ederken, bazı oyuncular da tepki gösterdi. Elçin Sangu, bu görüntüleri “Biz ne anlatıyoruz bas bas bunlar ne yapıyor… Gel de delirme… Ekibe yazık ekibe!!!” yorumunu yaptı.



Celil Nalçakan ise “Abi yapmayın şunu ya!” ifadesini kullandı.

İşte, tepki çeken o görüntüler: