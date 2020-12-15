Erkek dansöz Karameşe: Dans ederken özgürlüğü buluyorum

Eskişehirli erkek dansöz Ali Osman Karameşe, eteği ilk giydiğinde çok utandığını belirtse de 8 yıldır oryantal dans yapıyor. Karameşe, en büyük destekçisinin ise ailesi olduğunu söyledi.

BALE İLE BAŞLADI

Eskişehir'de gündüzleri Doktorlar Caddesi'nde bulunan dükkânında takı tasarım işi yapan ve boş zamanlarında oryantal dans yapan erkek oryantal Ali Osman Karameşe dansa 8-9 yaşlarında başladığını belirtti. Oryantal Karameşe, şöyle konuştu:

“Dansa ilk modern dans baleyle başladım. O da yetmedi. Yetmedikçe daha fazlasını istedim. Daha fazlasını istemek de beni oryantale kadar getirdi. İlk olarak oryantale başladığım flamenko sahnesiydi. Flamenko sahnesinde bizim bir yöneticimiz vardı. Onun sayesinde oryantal dansıyla tanıştığımı söyleyebilirim. Bir flamenko sahnesi vardı. Onun içinde bir müzik bulduk. Müziğin içerisinde oryantal ezgileri de vardı. Hadi buna oryantal de katalım dedik. İlk zamanlar ben oryantal yapamıyorum falan diyordum. Hocam vücudumun çok esnek olduğunu söyleyince denedik. Flamenko ile oryantali karıştırdık. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir dönem bu şekilde flamenko ve oryantal ile devam ettik. Sonra sadece oryantale merak sardım. Oryantal dans üzerinde yoğunlaştım. Oryantalle o şekilde tanıştım. Yaklaşık 8-9 yıldır da yapıyorum. Türkiye'de flamenkoyu yapabilecek çok fazla alan olmadığı için oryantale yöneldim ve oryantali kendime en çok yakıştırdığım dans olarak gördüm.”

İNSANLARIN ÖN YARGILARINI YIKMALARI HOŞUMA GİDİYOR

Oryantal dans denildiğinde akla ilk olarak kadınlar gelmesine rağmen karşılarında erkek oryantal gördüklerinde izleyicilerin tepkilerini de değerlendiren Karameşe şunları söyledi:

“Tepkiler hala değişmedi diyebilirim. Sahneye ilk çıktığım zaman insanlar ‘Bu ne ya' şeklinde tepkiler veriyordu. ‘Sakallı bir adam çıkmış sahneye etek giymiş dans ediyor' diyorlardı ama bu 5 saniye sürüyor. 5 saniyeden sonra dans etmeye başladığım zaman tepkiler gerçekten çok güzel oluyor. Alkışlar, ıslıklar geliyor. Bunlar çok hoşuma gidiyor. İnsanlardan gelen tepki de beni sahne de yüceltiyor açıkçası. Bir erkek olarak oryantal yapmama gelen tepkiler bu şekilde. İnşallah böyle de devam eder. Bir de şöyle bir şey var; insanların ilk ortaya koydukları ön yargıdan sonra birdenbire U dönüşü yapmaları benim hoşuma gidiyor. Bu sadece benim için değil. Diğer meslektaşlarım da aynı şeyleri düşünüyor.“

İLK ETEK GİYDİĞİMDE ÇOK UTANDIM

Oryantal yaparken etek giymesi gerektiğini ve ilk etek giydiği günü unutamadığını belirten Karameşe, “Çok utandım. Gerçekten çok utandım. İstanbul'da bir arkadaşım ‘gel, seni sahneye çıkaracağım' dedi. Dedim, yok olmaz, çıkamam, edemem dedim. Hep bir korkularım, tabularım vardı. Dedim ki benim kostümüm bile yok. ‘Gel, ben sana kostüm de ayarlarım' dedi. Tamam diyerek atlayıp İstanbul'a gittim. Kostüm giydim ama kuliste öylece duruyordum. Çıkamıyordum sahneye. Sonra arkadan beni ittiler. Sahneye çıktım. Adım atamadım, takıldım, üzerine bastım, tökezledim. Psikolojik olarak çok büyük bir yıkımdı benim için açıkçası. Yıkım değil de utançtı aslına bakarsanız. Çok utandım. Sonrasında baktım ki ayak hareketleri daha estetik görünüyor. Dönüşler de olabildiğince hareket katıyor. Dedim evet, oryantal etek giymeyi gerektiriyormuş. O günden sonra sanatımı icra ederken etek giymeye başladım. Zamanla da utangaçlığım gitti” ifadelerini kullandı.

ŞALVARI DENEDİM, OLMADI

Oryantalin etek giymeyi gerektirdiğini belirten Karameşe, “Etek dışında şalvarla dans etmeyi denedim. Şalvar eteğin verdiği o uçuş uçuş olan görüntüyü, efekti vermiyor. O yüzden bende etekle dans etmeye devam ettim” dedi.

ERKEKLER DAHA ÇOK KISKANDI

Oryantal yaptığı için kendisini kadılardan çok erkeklerin kıskandığını ifade eden Karameşe, ”Çok yakın bir arkadaşım var. İyi ki kadın değilsin derdi. Hala öyle der. ‘Ya sahneden atardım seni ya da kostümlerini yırtardım senin' diyor. Kıskananlar oldu ama erkeklerden daha çok kıskananlar oldu. Kadınlardan da oldu evet, ‘biz kadınken bu hareketleri yapamıyoruz, sen nasıl yapıyorsun’ diyorlar. Benim yanıtım ise şöyle oluyordu: ‘Dans kadına erkeğe bakmaz.' Ben gece geç saatlere kadar sahnedeyim. Onun dışında iş yerinde çalışıyorum. Eve gidip yan gelip yatmıyorum. Aynanın karşısına geçerek saatlerce prova yapıyorum. Saatlerce hareket çalışıp sahneye yeni bir şeyler katmaya çalışıyorum. Onlar da çalışsın, onlar da başarsın” şeklinde konuştu.

ORYANTAL DİDEM HAYRANIYIM

Dansa 9 yaşında başlayan oryantal Karameşe, modern dans, salsa, bale, şatata ve flamenko danslarının eğitimlerini aldığını oryantal Didem'e karşı da bir hayranlık duyduğunu söyledi. Karameşe, oryantal Didem'i izleyerek daha çok pratik yaparak, çalışarak, oryantal dans videoları izleyerek oryantal yapmayı öğrendiğini ifade etti.

EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM

Ailesinin her zaman kendisinin destekçisi olduğunu sözlerine ekleyen Karameşe şunları söyledi:

“Türkiye'de erkek etek giymez, erkek dans etmez şeklinde bir kafa var. ‘Dansöz mü olacaksın, köçek mi olacaksın’ derler. Benim en büyük şansım ise ailem oldu. Her zaman arkamda durdular. Hatta ilk oryantal şova çıkacağım, oturdum annemin karşısına, durumu anlattım. Ben ne yapacağım dedim. Dedi ki: ‘Sen yaparsın! Bugüne kadar çok tırmaladın, çok koştun, çok peşinden gittin. Artık ektiğin ekini biçme zamanı' dedi. İlk oryantal sahnesine çıktığım zaman annem ve ablam da seyirciler arasındaydı. Bandırma'da güzel ve büyük bir şovdu. Işıklardan onları göremiyordum ama onların beni izlediğini biliyordum. Bir yandan onların beni izlediğinden gurur duyuyorum bir yandan onların karşısında nasıl oryantal yaparım diye düşünüyordum. Önceden yazılmış bir koreografi vardı. Kafamdan o koreografi gitti bir an. Sonra doğaçlamaya başladım. Tamam dedim kendi kendime, sıkıntı yok, öyle olması gerekiyormuş ve çok güzel de oldu.”