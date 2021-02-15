Erken Tunç Çağı gün yüzüne çıkıyor

Bayburt kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Çiğdemtepe köyünde yer alan ve yöre halkı tarafından Hakimtepe olarak bilinen alanda kazı çalışmaları devam ediyor.

2017 yılında tespit edilen ve birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanda bu zamana kadar birçok eser bulundu. Eserler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Tarihe ışık tutan höyüğün girişinde 30 metrelik tünel bulunuyor. Bu tünel vasıtasıyla aşağıya ip sarkıtılarak höyüğe giriliyor.

Şanlıurfadaki Göbeklitepeye benzetilen höyükte, 2018 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında oda ve koridorlar bulundu. 3 senedir devam eden kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi alanın, bu sene turizme kazandırılması hedefleniyor.

MIZRAK UÇLARI, ÇANAK, ÇÖMLEK BULUNDU

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Trabzonu Bayburta bağlayan karayolu üzerinde, Bayburt merkeze 17 kilometre mesafede bulunan ve Aydıntepe yeraltı şehrine kuş uçuşu 2 kilometre mesafede olan Çiğdemtepe höyüğü, 2017 yılında tespit edilerek, birinci derece SİT alanı olarak tescillenmiştir.

Bakanlığımızın onayı ve mali desteğiyle 2018 yılında başlayan kazılar, 2020 yılına kadar devam etmiştir. Yapılan kazılarda kemerli tonozlu mimari kalıntılar ile kaya basamaklı bir tünel ortaya çıkarılmıştır. Erken Tunç Çağını karakterize eden Çiğdemtepe höyüğünde obsidiyenden üretilmiş mızrak uçları, mikrolit, çekirdekler, çanak, çömlek ve seyyar kültür ocakları gün yüzüne çıkartılmıştır.

Tüm bu buluntu ve bulgular Bayburt Çiğdemtepe höyüğü kazılarının Bayburt özelinde Kuzeydoğu Anadolunun tarihi ve tarih öncesi çağlarının aydınlatılmasında önemli katkılar sunacağı anlaşılmaktadır. Son yıllardakini Aydıntepe Yeraltı Şehri ve Baksı Müzesi ile ulusal ve uluslararası basında gündeme gelen Bayburtta yerli ve yabancı turist sayılarında artış görüyoruz. Bu bakımdan Çiğdemtepe höyüğünün destinasyon oluşturması ve turizme kazandırılması bölgede ayrı bir farkındalık oluşturacak dedi.

BÖLGEMİZE KATKI SAĞLAYACAK

2021 yılı içerisinde turizme kazandırılması planlanan höyük, bölge halkını da heyecanlandırdı. Köy sakinlerinden Hamza Eraslan, İnşallah devletimiz höyüğü değerlendirir ve biz de faydalanırız. Çok mutluyuz, inşallah daha güzel günler olur. Köyümüzün turizmine katkı sağlayacak çalışmalarını merakla bekliyoruz diye konuştu.

Höyüğün, turizme katkı sağlayacağını ifade eden Haydar Sevim ise, Burası Göbeklitepeye benziyor, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Şu an köyde 80 hane var, turizm hareketliliği olursa belki bu sayı 100e çıkar şeklinde konuştu.