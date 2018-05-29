Erkin Arslan ilk solosunu çıkardı
45 yaşına geldiğinde, kadınları anlayamayacağı kanısına varan Erkin Arslan, bu düşüncesini kendi tabiriyle ‘Türkçe Sözlü Garip Müzik’ türünde, bir şarkıya dönüştürüyor. Hem cinslerine ironik bir uyarıda bulunduğunu söyleyen Erkin Arslan, herşeye rağmen yine de pes etmeyeceğini de şarkıda belirtiyor.
Sözü – müzik – düzenlemesi ve prodüktörlüğü Erkin Arslan’a, vokalleri Ceynur ve Duygu Soylu’ya ait olan ‘Kadın Dediğin Zor Şey’, Ömer Ahunbay’ın sahibi olduğu Mmy Roccords etiketiyle önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
Bir bölümü animasyondan oluşan klibin yönetmenliği ise Emre Başaran ve Baran Baran’a ait.