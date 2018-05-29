Erkin Arslan ilk solosunu çıkardı

Bugüne dek Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Ceynur, Levent Yüksel, İrem Derici, Fatih Erkoç gibi pek çok ünlü sanatçıyla çalışan, birçok şarkılarının aranjörlüğünü üstlenen Erkin Arslan, ilk çalışması 'Kadın Dediğin Zor Şey' ile müzikseverlerin karşısına çıkar.

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45 yaşına geldiğinde, kadınları anlayamayacağı kanısına varan Erkin Arslan, bu düşüncesini kendi tabiriyle ‘Türkçe Sözlü Garip Müzik’ türünde, bir şarkıya dönüştürüyor. Hem cinslerine ironik bir uyarıda bulunduğunu söyleyen Erkin Arslan, herşeye rağmen yine de pes etmeyeceğini de şarkıda belirtiyor.

Sözü – müzik – düzenlemesi ve prodüktörlüğü Erkin Arslan’a, vokalleri Ceynur ve Duygu Soylu’ya ait olan ‘Kadın Dediğin Zor Şey’, Ömer Ahunbay’ın sahibi olduğu Mmy Roccords etiketiyle önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Bir bölümü animasyondan oluşan klibin yönetmenliği ise Emre Başaran ve Baran Baran’a ait.