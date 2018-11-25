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Erol Evgin sahnede, öğretmeni ünlü ressam Devrim Erbil dinleyiciler arasında
Erol Evgin sahnede, öğretmeni ünlü ressam Devrim Erbil dinleyiciler arasında
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, 'Öğretmenler Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi’nde unutulmaz bir konser verdi. Konseri dinlemeye gelenler arasında Evgin'in bir dönem öğretmeni de olan ünlü ressam Devrim Erbil de vardı. 
Kültür Sanat 25 Kasım 2018 - 15:41

Biletleri günler öncesinden tükenen konserinin açılışını “Söyle Canım” isimli şarkısıyla yapan Sanatçı'ya, gece boyunca 3 bin kişilik koro eşlik etti. Erol Evgin'i izlemeye gelenler arasında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden öğretmeni ünlü ressam Devrim Erbil de vardı. Evgin, bu özel günle ilgili “Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi ve sahneden Devrim Erbil'in yanına inerek, öğretmenine sarıldı.

BAYRAKLARLA EŞLİK ETTİLER

Erol Evgin'in şarkılarına ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik eden müzikseverler, gece boyunca salonu kırmızı beyaza boyadılar.

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