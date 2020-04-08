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Erol Evgin’den doğum günü sürprizi
Erol Evgin’den doğum günü sürprizi
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, 'Altın Düetler 2' albümünde Funda Arar ile birlikte seslendirdikleri 'Deli Divane' isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini sevenleriyle buluşturdu.
Kültür Sanat 8 Nisan 2020 - 09:37

Usta sanatçı Erol Evgin, Funda Arar ile birlikte stüdyoya girdi. Evgin, Arar ile birlikte seslendirdikleri şarkıyı bugün (8 Nisan Çarşamba) NetD Müzik ve Erol Evgin YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Şarkının video klibinin Funda Arar'ın doğum gününde yayınlanmasıyla ilgili Erol Evgin; “Şarkımızın klibi Funda Arar'a bir doğum günü sürprizi olsun istedim. Sevgili Fundacığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyorum” dedi.

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