Erol Evgin’den doğum günü sürprizi

Usta sanatçı Erol Evgin, Funda Arar ile birlikte stüdyoya girdi. Evgin, Arar ile birlikte seslendirdikleri şarkıyı bugün (8 Nisan Çarşamba) NetD Müzik ve Erol Evgin YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Şarkının video klibinin Funda Arar'ın doğum gününde yayınlanmasıyla ilgili Erol Evgin; “Şarkımızın klibi Funda Arar'a bir doğum günü sürprizi olsun istedim. Sevgili Fundacığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyorum” dedi.

