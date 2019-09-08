Erol Evgin’den kadına şiddete tepki

Kırkpınar Sanat Akşamları, Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu Sanat Kulübü, Osi Organizasyon ve Koşanadam Organizasyon işbirliği ile sürüyor. Bu yıl 11’incisi düzenlenen “Kırkpınar Sanat Akşamları”nın konuğu Erol Evgin’di. Sanat kariyerinde 50. yılını kutladığını belirten Evgin, kendisini 40 yaşında hissettiğini söyledi.

Kadına şiddetin kendisini çok üzdüğünü de söyleyen ünlü sanatçı, “Altın Düetler-2 albümünü çıkardık. 12 değerli kadın sanatçı ile yaptım bu albümü. Bir kadın dokunuşu var bu albümde. Kadınlar çok değerli ve önemli. Ağustos ayında 50 kadın öldürülmüş. Çok yazık, çok çok yazık. Türkiye'mizde kadınların tacize uğramadığı, hor görülmediği, dövülmediği ve öldürülmediği günleri yaşamak ve görmek istiyoruz. Eğitim olması lazım. İnsanları eğitmek lazım. Öfke kontrolü diye bir şey anca eğitimle olur. Çağdaş dünyadan yanayım. Çağdaş dünyada olmayan idama karşıyım. İdam olduğu zaman bir şey değişmiyor. Öfke kontrolü yok, bir anda cinnet geçiriyorlar. Ya benimsin ya toprağın diye öfkelerini kontrol edemiyorlar.

Ünlü sanatçı rap müzik ile ilgili soruya da, “Gençler kendilerini ifade ediyor saygı duymak lazım, engel olmamak gerekir” dedi.