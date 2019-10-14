Kavuklu Hamdi ve İsmail Dümbüllü'nün ardından meddahlık geleneğini sürdüren ve 'mimikleriyle cümle kuran son meddah' Erol Günaydın, vefatının yedinci yılında anılıyor.

Günaydın, 16 Nisan 1933 yılında Trabzon Akçaabat’ta doğdu. 8 yaşında geldiği İstanbul’da ilk eğitiminin ardından Galatasaray Lisesi’nde yatılı olarak öğrenim gördü ve tiyatroya olan ilgisi nedeniyle okulun tiyatro kulübüne üye oldu. Askerliğini ise Ağrı’nın Diyadin İlçesi Yukarı Biligan Köyü’nde yedek subay öğretmen olarak yaptı. Profesyonel oyunculuğa 1955’te Haldun Dormen’in Cep Tiyatrosu’nda sahnelediği Philip King’in Papaz Kaçtı adlı oyunuyla başlayan Günaydın, Ankara Devlet Tiyatrosu ile Ses ve Şan Tiyatrosu’nda da görev aldı.

KIZ TEVFİK KARAKTERİ İLE HAFIZALARA KAZINDI

Lise eğitiminden gelen Fransız ekolüyle geleneksel oyunculuğu birleştiren ve sinema sektörüne 1960 yılında adım atan Erol Günaydın, ilk olarak Yeşil Kurbağalar adlı sinema filminde rol aldı. Günaydın, Halide Edip Adıvar’ın eserinden 1967’de sinemaya uyarlanan Sinekli Bakkal adlı filmde canlandırdığı Kız Tevfik karakteri ile hafızalara kazındı. Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan Günaydın, Cemal Reşit Rey’in müziklerini hazırladığı Yaygara (1970), Uyy Balon Dünya (1970) ve İstanbul Masalı (1971) adlı müzikaller ile 1965’te Haldun Dormen’in yönetmen koltuğuna oturduğu Güzel Bir Gün İçin adlı filmin senaryosunu kaleme aldı.

160 YAPIMDA ROL ALDI

Televizyon dizileri ve video yıllarının dışında, seslendirmelerle birlikte 160 yapımda görev alan Erol Günaydın, 70’ten fazla da sinema filminde farklı rollerle izleyici karşısına çıktı. Atıf Yılmaz, Nişan Hançer, Aram Gülyüz, Yılmaz Atadeniz, Erdoğan Tokatlı ve Duygu Sağıroğlu gibi birçok yönetmenle çalışan sanatçı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra çocukların ilgiyle izlediği çizgi film kahramanı Ayı Yogi, Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Bilbo Baggins, Charlie’nin Çikolata Fabrikası filminde Büyükbaba Joe ile Up-Yukarı Bak adlı filmin baş karakteri Carl, Hz Muhammet Son Peygamber adlı çizgi filmde Ebu Talib’i seslendirdi. Ayrıca Günaydın, çok sayıda meddah gösterisi ve Nasrettin Hoca oyunu sahneledi.

Üç çocuk babası olan Günaydın, 15 Ekim 2012 tarihinde 79 yaşında İstanbul’da vefat etti. Sanatçı, Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

Usta oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar ise şöyle:

“Soyut Padişah” (tiyatro) , “Yaygara Yetmiş” (tiyatro), “İstanbulu Satıyorum” (tiyatro), “Yolcu” (tiyatro), “Martı” (tiyatro), “Kalbin Sesi Halkın Gözü”, “Bir Ömrün Bedeli” (dizi), “Mahallenin Muhtarları” (dizi), “Rüstemin Gazinosu” (dizi), “Güneşi Gördüm” (film), “Orada”, “Kanal-İ-zasyon” (film), “Yedi Kocalı Hürmüz” (film), “Balkan Düğünü”(film) Fotoğraf: AA