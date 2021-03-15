Erol Toy’un kızı: Kaleminle koruduğun laik Cumhuriyet bize emanet

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde eşi Jenvie Toy ve kızı Ayşe Toy ile birlikte yaşayan ve iki gün önce yaşamını yitiren yazar Erol Toy bugün akşam saatlerinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gündoğan Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yazar Toy'un eşi Jenvie Toy, kızı Ayşe Toy, torunları, Gündoğan Peynirçiçeği Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek ve yönetim kurulu üyeleri ile dostları katıldı.

“LAİK CUMHURİYET BİZE EMANET”

Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilen Toy için kısa bir konuşma yapan kızı Ayşe Toy “Babacım, uzun bir rahatsızlık sonucu bizlerden ayrıldı. Merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu” dedi.

EROL TOY KİMDİR?

Erol Toy, 1936 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğdu. Ortaokul mezunu olan Toy, çocukluğundan itibaren çalıştı. Fırıncılık, bankacılık, vurgun yiyen süngercileri sigortalama gibi işlerde çalıştıktan sonra, İstanbul'a yerleşti.

Bank-İş sendikasının kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanan Erol Toy, ilk öyküsünü 1952 yılında Çınar Dergisinde yayımladı.

Yazarlar Kooperatifi (YAZKO) Yönetim Kurulu başkanlığı yapan Toy, romanlarında Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve politik sorunlarını işledi.

Toplumcu, gerçekçi bir çizgide yürüyen Toy, ilk basımı 1974 yılında yapılan ve Vehbi Koç'un yaşam öyküsünün anlatıldığı iddia edilen 'İmparator' adlı romanıyla geniş okur kitlesine adını duyurdu.

Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazılarının dışında sahnelenmiş tiyatro oyunları da bulunan Erol Toy, 1962 Ali Naci Karacan Üçüncülük Ödülü sahibidir.