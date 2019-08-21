Erozyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre erozyon mu, erezyon mu?

Erozyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre erozyon mu, erezyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘erozyon’dur. Erozyon mu, erezyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘erozyon'dur.

EROZYON NE DEMEK:

1- Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl.

2- Değer veya saygınlık kaybetme.

EROZYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “erozyon mu, erezyon mu” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı erozyon şeklinde olmalıdır.

erezyon (Yanlış kullanım)

erozyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Topraklarını erozyona karşı korumak için, ağaçlandırma çalışması başlattılar.”