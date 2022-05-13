Erşan Kuneri dizisinin galası yapıldı

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimlerin rol aldığı 'Erşan Kuneri' dizisinin galası dün akşam Grand Pera'da gerçekleştirildi.

Sozcu.com.tr

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Cem Yılmaz’ın bugün Netflix’te yayına giren yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’nin galası dün akşam Grand Pera’da yapıldı.

Katılım ve ilginin yüksek olduğu galada başta dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Cem Yılmaz olmak üzere dizinin başrol oyuncuları; Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak tam kadro yer aldı.

Cem Yılmaz’ın ilk dizisi olan ‘Erşan Kuneri’yi izlemeye geçmeden önce tüm misafirler projenin hikâyesini bizzat yapımın kahramanlarından dinledi.

Cem Yılmaz, “Her bölümde başka tür bir film vardı. O türlerden, daha çekmediğimiz bir sürü var. Eğer ikinci sezonu yaparsak bambaşka filmler çekeriz. İzleyicilerin bu macerayı, bir hafta sonu arkadaş grubuyla izleyip de hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Çekimlere başlamadan 6 ay öncesinde hep üzerine konuşarak vakit geçirdik. Ekibimiz çok sağlam, çok tecrübeli. Hem prodüksiyonda, kamera arkasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum” dedi.

Oyuncu Zafer Algöz de “İçindeki hikayelerin bazılarını atmaya kıyamadığımız için daha geniş bir konsept olsun dedik. 5,5-6 saatlik hepsi birbirinden bağımsız, farklı hikayelerden oluşan çok güzel bir serüveni başarıyla tamamladığımıza inanıyorum. Hepsi birbirinden çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımız var. Zaten izleyenler de görecek ki herkes kendi dışında, başka başka insanlara da hayat verdi” diye konuştu.

Oyuncu Merve Dizdar ise “Öncelikle Cem’e ve sonra tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim, çok mutlu oldum. Yarın bu hissin seyircilere de geçeceğini düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum şimdiden herkese” ifadesini kullandı.

Eğlenceli anlara sahne olan sohbetin ardından tüm davetliler farklı bir izleme deneyimine davet edildi, her bölümün içinde yer alan birbirinden farklı filmler farklı salonlarda ‘İki Film Birden’ konseptiyle misafirlere sunuldu.

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