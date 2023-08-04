Erzurum Kültür ve Sanat Evi ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Erzurum'da arkeolojik kazılarda bulunan sanduka, mezar taşı ve koç heykeli gibi tarihi eserlerin sergilendiği Kültür ve Sanat Evi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

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Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi’nin ortaklaşa yaptığı Kültür ve Sanat Evi’nde 9’uncu yüzyıla dayanan tarihi eserler bulunuyor.

Kıpçaklar, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı dönemine ait birçok eserin yer aldığı yapıda, 40 Erzurumlu hayırseverin bağışladığı ve Erzurum’un kültürel değerleri taşıyan çok sayıda minyatürk, maket ve yapıt bulunuyor.

Kültür ve Sanat Evi’nde, arkeolojik kazılarda bulunan sandukalar, şahide taşı, mezar taşları, su kurunları, koç heykeli, sütun kaide taşı da sergileniyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, müze hizmeti veren yapıdaki taş eserler arasında 9’uncu yüzyıla kadar tarihlendirilen eserlerin de bulunduğunu söyledi.

Bu eserlerin Kıpçak Türklerine, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı dönemine ait olduğunu ifade eden Küçükuğurlu, şöyle konuştu:

“Bu eserleri bir araya getirdik. Eserler arasında çeşitli savaş görsellerini içeren kılıç, kalkan, silah ve at gibi sandukalar, mezar taşları, kürünler, sütun altlıkları, koç heykeller var. Ayrıca dibekler, den taşları, kurnalar mesela taştan yapılmış hamam kurnaları özel parçalarımızdan biri. Loğ taşı dediğimiz eskiden Erzurum’un bacalarındaki toprakları basmak ve ezmek için yapılmış silindirler gibi çok çeşitli eserlerimiz var.”

ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLİYOR

Küçükuğurlu, modern hayata geçilmesiyle eski evlerde kullanılan eserlerin çeşitli kazalara ve yok olmaya maruz kaldığına işaret ederek, bu eserlerin yok olmaması için koruma altına alınmasını istedi.

Kültür ve Sanat Evi’ni ziyaretçilerin ücretsiz gezebileceğini söyleyen Küçükuğurlu, yapının 08.00 – 23.00 arası ziyarete açık olduğunu anlattı. (AA)