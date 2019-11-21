Eş dost nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘eşdost’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘eş dost'dur.
EŞ DOST NE DEMEK: Tanıdıklar anlamındadır.
EŞ DOST NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin eş dost mu, eşdost mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eş dost şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
eşdost (Yanlış kullanım)
eş dost (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu acılı günümüzde bütün eş dost yanımızda oldu.”