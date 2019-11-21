Eş dost nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘eşdost’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Eş dost nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘eşdost’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘eş dost’dur. Eş dost mu, eşdost mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘eş dost'dur.

EŞ DOST NE DEMEK: Tanıdıklar anlamındadır.

EŞ DOST NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin eş dost mu, eşdost mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eş dost şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

eşdost (Yanlış kullanım)

eş dost (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu acılı günümüzde bütün eş dost yanımızda oldu.”