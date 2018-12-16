Esaretin Bedeli ilk kez sahnelendi

Esaretin Bedeli’nin prömiyeri Zorlu PSM’de gerçekleşti. Ayakta alkışlanan oyunun final sahnesinde Kerem Alışık, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Prömiyere Hakan Meriçliler, Hatice Aslan, Devrim Nas, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Deniz Uğur, Hilal Altınbilek, Yıldız Kültür, Gamze-Nedim Keçeli, Selen-Engin Keçeli gibi ünlü isimler katıldı.
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından ilk kez tiyatroya uyarlanan “Esaretin Bedeli” oyununun yönetmenliğini Şakir Gürzumar yaparken oyunda başrolleri; Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor. 25 kişilik dev bir kadronun sahneye çıktığı oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu, dekoru Tayfun Çebi ve kostümleri Dilek Kaplan tarafından yapıldı.
Oyun Programı:
22 Aralık 2018 Cumartesi / ZORLU PSM / 20:30
25 Aralık 2018 Salı / SABANCI UNİVERSİTESİ / 20:00
5 Ocak 2019 Cumartesi / ZORLU PSM / 20:30
15 Ocak 2019 Salı / CKM / 20:30
23 Ocak 2019 Çarşamba / UNİQ / 20:30
5 Şubat 2019 Salı / UNİQ / 20:30