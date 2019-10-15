Esaretin Bedeli ve Dali’nin Kadınları Türkiye’yi gezecek

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği iki oyun, Atlantis Yapım’ın desteğiyle Ekim ve Kasım aylarında Gaziantep'ten Çanakkale'ye, Türkiye'yi geziyor.

25 KİŞİLİK DEV BİR KADRO

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye'de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan “Esaretin Bedeli” oyunu Anadolu turnesine çıkıyor. Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven'in (Müdür Stammas) paylaştığı “Esaretin Bedeli” 23 Ekim’de Denizli’de, 24 Ekim’de İzmir’de, 28 Ekim’de Caddebostan’da, 2 Kasım’da Bakırköy’de, 10 Kasım’da Ankara’da, 11 Kasım’da Konya’da, 20 Kasım’da Beylikdüzü’nde, 29 Kasım’da Adana’da, 30 Kasım’da Gaziantep’te sahnelenecek. 25 kişilik dev bir kadrosuyla izleyenleri adeta büyüleyen oyun seyirciye unutamayacağı bir tiyatro deneyimi yaşatacak.

‘Esaretin Bedeli' Turne Programı:

23 Ekim – Denizli Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi

24 Ekim – İzmir AKM Yunus Emre Salonu

28 Ekim – İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi

2 Ekim – Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

10 Ekim – Ankara MEB Şura Salonu

11 Ekim – Pazartesi Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Odi

20 Ekim – İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

29 Ekim – Adana 01 Burda PGM

30 Ekim – Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi



SAHNEDE EDITH PİAF, FRİDA KAHLO, MARLYN MONROE

Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan'ın (Virginia Woolf) paylaştığı, “Dali'nin Kadınları” sezonun en çok ilgi gören oyunları arasında başı çekiyor. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılan bu absürt komedi aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarını da içeriyor. İzleyicileri olağan dışı bir yüzleşmeye davet eden “Dali'nin Kadınları” 16 Ekim-13 Kasım arası İstanbul’da 4 kez izleyici karşısına çıkacak. Oyun 21 Kasım’da Çanakkale’de, 27 Kasım’da Adana’da sahnelendikten sonra 5 Aralık’ta tekrar İstanbul’a dönüyor. İşte detaylarıyla sahne takvimi:

‘Dali'nin Kadınları' Turne Programı:

16 Ekim – İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

19 Ekim – İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi ( Kozzy )

22 Ekim – İstanbul Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

13 Ekim – İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

21 Ekim – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İçdaş Kongre Merkezi

27 Ekim – Adana 01 Burda PGM

5 Ekim – İstanbul Trump Kültür ve Gösteri Merkezi