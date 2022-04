“Eşcinsellik imaları” kızdırmıştı… Ünlü oyuncu özür diledi

77 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sam Elliott, 12 dalda Oscar Ödülü'ne aday gösterilen "The Power of the Dog" filmi hakkında yaptığı kötü yorumlarından dolayı özür diledi.

“A Star is Born” filmiyle Oscar’a aday gösterilen ünlü aktör Sam Elliott, şubat ayında katıldığı bir podcast’te Oscar ödüllü “The Power of the Dog” filmindeki “eşcinsellik imalarından” rahatsız olduğunu söylemişti. Elliott, film için de “b*k gibi” ifadesini kullanmıştı.

Elliott’un sözlerine, filmin yönetmeni Jane Campion ve başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch’ten ağır tepkiler gelmişti.

“BU WESTERN FİLM Mİ?”

Western filmlerinde sık sık rol alan Elliott, Marc Maron’un WTF isimli podcast’inde filmdeki kovboyların Chippendale dansçıları gibi olduğunu söyleyerek Benedict Cumberbatch’in gizli bir eşcinseli canlandırdığını ve bundan rahatsız olduğunu söylemişti.

“O filmdeki tüm bu lanet olası kovboylar böyle görünüyordu. Etrafta gömleksiz koşuyorlar. Kahrolası film boyunca sürekli bu eşcinsellik imaları var. Bu western filminde western nerede?” diyen Elliott, daha sonra sarf ettiği bu sözlerden ötürü pişman olduğunu açıkladı.

Birçok kişinin homofobik olarak gördüğü “incitici” sözleri nedeniyle “korkunç” hissettiğini söyleyen ünlü aktör özür diledi.

Elliott, “Söylemek istediklerimi çok iyi ifade edemedim. İnsanları inciten bazı şeyler söyledim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Eşcinsel topluluğu tüm kariyerim boyunca inanılmazdı.”

“Ben ayrıca podcast’te Jane Campion’un mükemmel bir yönetmen olduğunu düşündüğümü de söyledim. Tüm ‘The Power of the Dog’ kadrosundan ve özellikle Benedict Cumberbatch’tan özür dilemek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

12 dalda Oscar’a aday gösterilen ve yılın favorisi olarak görülen “The Power of the Dog” filmi, sadece Jane Campion’ın kazandığı “En İyi Yönetmen” ödülüyle şaşkınlık yaratmıştı.

