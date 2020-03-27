Esenyurt Belediyesi tiyatroyu evlere taşıdı

Esenyurt Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ‘Sahnemizi evlerinize taşıyoruz' sloganıyla ‘Evlilik Oyunu' isimli tiyatroyu Facebook hesabından yayınlayacak. Koronavirüs'e karşı önleyici tedbirler kapsamında Kültür-Sanat etkinliklerine ara verilmesi üzerine Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü harekete geçti. Tüm eğitimler ve kültür sanat faaliyetleri dijital ortama uyarlandı.

İLK ETKİNLİK BU AKŞAM

Bu kapsamda ilk etkinlik bu akşam yapılacak. Esenyurt Belediyesi Tiyatrosu'nun sahnelediği Evlilik Oyunu adlı tiyatro gösterisi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bu akşam saat 20.00'de Esenyurt Belediyesi Facebook hesabından yayınlanacak.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Cuma akşamı başlayacak etkinlikler sırasıyla Türk Müziği Dinletisi, Masal Anlatımı, Fıkra ve Hikaye Anlatımı, Turgay Abi İle Yarışıyoruz ve Hacivat-Karagöz Gölge Oyunuyla 2 Nisan Perşembe Günü'ne kadar devam edecek.