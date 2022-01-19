Esenyurt’ta ilk kez sanat festivali düzenleniyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe tarihinde ilk defa düzenlenen Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali ile Türkiye'nin önde gelen sanatçı, şair, oyuncu ve yazarlarını konuk ediyor. Festival kapsamında Türkan Şoray ve Müjdat Gezen'e 'Onur Ödülü' verilecek.

Sozcu.com.tr

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Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali, tiyatro, söyleşi, atölyeler ve müzikaller ile devam ediyor.

Festival, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Halk TV’nin ‘Görkemli Hatıralar’ programı ile başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen, Zeynep Oral ve Zuhal Olcay, Serhan Asker’in canlı yayın konuğu olduğu programda, 15 Ocak’ta doğum günü olan Nâzım Hikmet, şiirler ve şarkılarla anıldı.

KİTAP FUARI VE SANAT ATÖLYELERİ

Belediye Başkanı Bozkurt, canlı yayın programının ardından CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Demokrat Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, yazar Zeynep Oral, usta belgeselci Nebil Özgentürk ve Esenyurtlu vatandaşlar ile Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi.

Birçok yayınevinin katıldığı kitap fuarı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Çocuklar için eski belediye bahçesinde ‘Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri’ kuruldu.

GEZEN VE ŞORAY’A ÖDÜL

Festivalde, gazeteci-yazar Barış İnce’nin ‘Yazarlık Atölyesi’ düzenledi. Siyasetçi ve yazar Akın Birdal insan hakları, demokrasi konulu söyleşi gerçekleştirdi. Everest’e çıkan ilk Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki kitaplarını imzaladı. Sözcü yazarı tarihçi Sinan Meydan’ın söyleşi ve imza günü etkinliğine katıldığı festivalde, tiyatro sanatçısı Nazan Kesal ‘Yaralarım Aşktandır’ oyununu sahneledi. Fırat Tanış, Ercan Kesal, Ferhat Göçer ve Nurettin Rençber, Metin Uca’nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin ağırlandığı festival kapsamında Müjdat Gezen ile Türkan Şoray’a da ‘Onur Ödülü’ verilecek.