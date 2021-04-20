Eşinin lükslerini karşılamak için her rolü kabul ediyor

Oscar ödüllü oyuncunun son zamanlarda yer aldığı projeler konusunda neden seçici davranmadığı ortaya çıktı. 2018'den beri boşanma davası süren De Niro'nun, eşinin harcamalarını karşılayabilmek için hemen hemen gelen her rolü kabul ettiği iddia edildi.

Robert De Niro'nun boşanma avukatı, sinema izleyicilerinin uzun süredir şüphelendiği şeyi doğruladı: Finansal sorunlar, aktörü kalitesine bakılmaksızın kendisine sunulan her rolü kabul etmeye itiyor.

HIGHTOWER’IN STELLA MCCARTNEY ÜRÜNLERİNE AÇLIĞI

Oyuncunun avukatı Caroline Krauss, müvekkilinin Grace Hightower’ın istekleri konusunda zor durumda kaldığını şu sözlerle ifade etti: “Bay De Niro 77 yaşında. Zanaatını sevse de mecbur olduğu için bu tempoda çalışmaya zorlanmamalı. Bu durum ne zaman bitecek? Bayan Hightower'ın Stella McCartney'in ürünlerine duyduğu açlığı giderebilmek için gelen her projeyi kabul etmeme ve altı gün, 12 saatlik çalışma saatlerinden kurtulma fırsatını ne zaman elde edecek? Yarın hastalanabilir ve bu parti de sona erebilir.”

EŞİNE 1 MİLYON DOLAR ÖDÜYOR

Çift, üç yıldır boşanma anlaşması için tartışıyor. Aktörün karısına en az 15 milyon dolar kazandığı sürece yılda 1 milyon dolar ödediği bir evlilik anlaşması var. Ayrıca De Niro'nun servetinin 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ancak Krauss geçen yıl salgının maddi olarak kötü etkilediğini belirtti. Ayrıca Hightower'ın 2019’da bir elmasa 1,2 milyon dolar harcadığını söyledi.

Hightower’ın avukatı Kevin McDonough ise şunları söyledi: “Bay De Niro, Connecticut’ta pazar kahvaltısına gitmek için bir helikopter, Florida’daki arkadaşlarını görmek için de özel bir jet kiralıyor.”

Krauss, müvekkilinin öğle yemeği için helikopter aldığını yalanladı. McDonough da müvekkilinin bir elmasa 1,2 milyon dolar harcadığını reddetti.