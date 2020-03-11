Eşkal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eşkal mi, eşgal mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eşkal'dir.
EŞKAL NE DEMEK:
1- Dıştan görünüş.
2- Biçim (II).
3- Kılık.
EŞKAL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin eşkal mi, eşgal mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eşkal şeklinde olmalıdır.
eşgal (Yanlış kullanım)
eşkâl (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Polis eşkali belirlenen saldırganı bulmak için operasyonlar düzenliyor.”