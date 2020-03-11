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Eşkal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eşkal mi, eşgal mi?
Eşkal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eşkal mi, eşgal mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘eşkal’dir. Eşkal mi, eşgal mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 11 Mart 2020 - 09:58

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eşkal'dir.

EŞKAL NE DEMEK:

1- Dıştan görünüş.

2- Biçim (II).

3- Kılık.

EŞKAL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin eşkal mi, eşgal mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eşkal şeklinde olmalıdır.

eşgal (Yanlış kullanım)
eşkâl (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Polis eşkali belirlenen saldırganı bulmak için operasyonlar düzenliyor.”

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