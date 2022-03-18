Eski ABD Başkanı Obama Netflix projesinde

Barack Obama, yeni yayınlanacak doğa belgeseli "Our Great National Parks"ı seslendirmek için Netflix'le iş birliği yaptı.

Sozcu.com.tr

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Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Kenya, ABD, Şili, Endonezya ve başka yerlerden görüntüleri içerecek olan büyük ulusal parkları, video akış platformu Netflix’te anlatacak.

Beyaz Saray’da bulunduğu süre boyunca geniş kamu arazilerini koruyan Obama, yeni iş birliğiyle ilgili, “İnsanlar bu vahşi yerleri korumaya başladığında, bu parkların ne kadar önemli hale geleceğini bilmiyorduk. Ulusal parklar nesli tükenmekte olan türler için bir cennet ve bilimsel araştırma için yuva görevi görüyor. Bu, doğuştan sahip olduğumuz doğa harikaları eşliğinde bir yolculuk olacak” dedi.

Yayınlanan fragman; kaplanlar, aslanlar ve katil balinalar da dahil olmak üzere vahşi yaşamın kapsamlı görüntülerini içeriyor.

Obama, ABD başkanlığının ardından kendi prodüksiyon şirketini kurmuştu. Eşi Michelle Obama’yla birlikte farklı bir kariyere girişerek medya platformlarıyla çeşitli anlaşmalar gerçekleştirdiler.

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