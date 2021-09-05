Eski Adana’da tarih yeniden yaşanacak

Büyük Saat Kulesi ve çevresinde yapılan restorasyon çalışmalarıyla Adana’nın çehresi değişecek.

Mehmet SERBES

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ADANA'da 7 bin yıllık Tepebağ Höyüğü'nün hemen yamacında kurulmuş olan Eski Adana, tüm tarihi dokusuyla turizme kazandırılıyor. Bölgeyi turizme kazandırmak ve kültürel değerleri ortaya çıkarmak için yıllardır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

130 yıl önce ünlü şair ve devlet adamı Ziya Paşa'nın Adana Valiliği sırasında yapımına başlanan ve üç yıl sonra Vali Abidin Paşa döneminde tamamlanan, 32 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun saat kulesi olan, Büyük Saat'in bulunduğu Ali Münif Caddesi'nin restorasyonu son noktaya ulaştı. Çevre güzergahlarda ikinci etabına başlanan yol sağlıklaştırma çalışmalarının, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Büyük Saat Sokağı'nda bulunan Çarşı Hamamı ve Irmak Hamamı ‘nda da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Cadde boyunca altyapı, ışıklandırma ve cephe güzelleştirme planlamasıyla, cadde yeni yüzüne kavuşacak.

TURİZME HAREKETLİLİK GELECEK

Çevredeki esnaf da yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Tarihi bölgenin turizme hareketlilik sağlayacağını, böylelikle yerli ve yabancı turistin daha çok kente

geleceği için oldukça mutlu.