Eski Disney yıldızı, Filistin yanlısı eylemden sonra tutuklandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddeti tüm dünyada tepki çekmeye devam ediyor. Eski bir Disney yıldızı, pazartesi günü İsrailli bir şirketin ABD'deki ofislerine zarar verdiği için tutuklandı.

Sozcu.com.tr

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Eski Disney oyuncusu Bridget Shergalis, İsrail merkezli bir savunma elektroniği şirketinin New Hampshire ofislerinin yıkılmasındaki rolü nedeniyle ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

27 yaşındaki Shergalis’in de içinde olduğu göstericilerin Filistin’e destek sloganları atarak ofislere giden yolu kapattığı öğrenildi. Binanın içi kırmızı boyayla boyanırken çatıdan duman çıktığı görüldü. NBC’nin haberine göre yetkililer, bina içinde parçalanmış çatı pencereleri ve hasarlı havalandırma ekipmanları buldu.

New York Post’un haberine göre, şüphelilerden birinde çatıda görülen dumanı açıklayan bir yangın çıkarıcı cihaz da bulundu.

ABD’li oyuncu Shergalis, İsrail karşıtı Filistin Eylemi ABD grubundaki diğer iki göstericiyle birlikte tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan biri olan 19 yaşındaki Calla Walsh, kefaletle serbest kaldıktan sonra, Twitter adıyla bilinen X platformunda, “devletin aşırı düzeyde siyasi baskısıyla karşı karşıya olduğunu” ve “Filistin’in özgür olacağını” paylaştı.

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