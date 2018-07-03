Eski Köye Yeni Adet filminin oyuncularından eğlenceli performans

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Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül gibi usta oyuncuların paylaştığı ‘Eski Köye Yeni Adet’ filminin vizyon tarihi olan 20 Temmuz'a geri sayım başladı.

Başrol oyuncularından Bülent Emrah Parlak, sinemaseverleri sıcak, hareketli ve komik bir filmin beklediğini dile getirirken Burcu Parlak, filmin abartıdan uzak ve izleyicinin çıktığında gittiğine hiç pişman olmayacağı bir film olduğunu ekledi.

Nail Kırmızıgül ise filmin ana akım sinemamıza yakın duran, sosyal meseleleri eğlenceli bir dille anlatan, ailece tekrar tekrar izlenecek harika bir komedi filmi olduğunu belirtti.



90’lı yıllarda bir köyde doğum kontrolü için kadınlara spiral takılmasının ardından köyde kadın ve erkekler arasında yaşanan birbirinden komik olayları konu alan ‘Eski Köye Yeni Adet’, 20 Temmuz'da sinema sevenlerle buluşmaya hazırlanıyor.