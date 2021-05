Eski Spice Girls’ten aile içi şiddete dikkat çeken klip

Klip, Mel’in partneri ayrıldıktan sonra evinden dramatik bir şekilde kaçmasıyla sona eriyor. Videonun yayınlanmasının ardından The Sun’a konuşan ve şu anda Women’s Aid’de de aktif olarak görev alan Mel B, şunları söyledi: “Bunlar gerçekte olan şeyler. Hepsi, kadın hikayeleri.”

Mel B, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu projenin bir parçası olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyorum, bu benim için çok önemli çünkü bu, hayatımda çok önemli olan üç şeyin bir iş birliği. Müzik, dans ve kadına yönelik giderek artan şiddet konusunu vurgulamanın bir yolu.

Bu kadar acımasız ve rahatsız edici bir şey göstermekten gurur duyduğumu söylemek tuhaf görünüyor ama benim görevim bu kadar çok kadının her gün, her hafta, hayatlarının her anında yaşadıkları bir şey hakkında farkındalık yaratmak.

Benim de kötü niyetli ilişkilerle ilgili deneyimlerim oldu, ancak Women’s Aid’de pek çok kadınla konuştum, neler yaşadıklarını dinledim ve oradaki birçok kadın için tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu biliyorum.

Bu performans tanıştığım, konuştuğum veya hakkında duyduğum kadınların hikayelerini ve deneyimlerini temsil ediyor.”

D’Andrea ise şunları söyledi: “Sanatla çok şey anlatılabilir. Hepimiz bu videonun olabildiğince çok kişiyle bağlantı kurmasını umuyoruz. Aile içi şiddet toplumun her kesiminde var ama nadiren bunu duyuyoruz. Bu müzik ve video ile bunu değiştirmeyi amaçlıyoruz.”





KENDİSİ DE ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

Mel B, 2017 yılına kadar Stephen Belafonte ile beraberdi. Ancak çift olaylı bir şekilde ayrıldı. Mel B, eski kocası Stephen’ı duygusal ve fiziksel taciz ile suçladıktan sonra 10 yıl boyunca evliliğini terk etmeye çalıştığını iddia etti.

ITV News’e verdiği bir röportajda şarkıcı, ilişkisini defalarca bırakmaya çalıştığını, ancak ona geri dönmeye devam ettiğini açıkladı: “10 yıldır evliydim ve ayrılacak gücü buldum ama sonra geri döndüm. Bu benim için imkansız bir durumdu. Bu tür bir ilişki içindeyken, dışarı çıkmanız gerçekten imkansız çünkü izole edilmişsinizdir.”

Stephen Belafonte ile Çift 2017’de boşandı. Stephen 2017’de yaptığı açıklamada iddialarını reddetti ve TMZ’ye şunları söyledi: “Bayan Brown’un bu çok özel meselede saygılı ve dostane bir şekilde ilerlememeyi seçmesi utanç verici.”

Mel B daha önce, 2016’da evliliği bozulduğundan beri travma sonrası stres bozukluğu ile mücadele ettiğini söylemişti.

