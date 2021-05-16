Eski Türk filmlerinde bu kadar kötülük yoktu

Tiyatroda, müzikallerde, Devekuşu Kabare'de, Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda, Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinde seyretti onu Türkiye… 55 yıllık sanat yaşamına sayısız başarı sığdırdı. 45 yıllık eşi Metin Serezli ile aşkları örnek oldu. Sanatçı Nevra Serezli ile dünden ve bugünden konuştuk…

SİLME KÖTÜLÜK

– Neden eski Türk filmlerinin tadını yakalayamıyoruz?

Ekranlara baktığımızda silme kötülük dolaşıyor. Hatta bazı dizileri sinirim bozulduğu için izlemiyorum. Yeşilçam'da bu kadar kötülük yoktu. Olsa bile filmin sonunda cezasını buluyordu. Şimdi kötülük neredeyse üzerine ödül alacak. O yüzden de böyle bir toplum haline geliyoruz. Sokakta hayvana işkence eden, çocuğunu döven. Nefesim tıkanarak, sinir basarak izliyorum. Sanki dışarıdan güçlü bir kuvvet bize bunları empoze ederek, Türk toplumunu kötü yönlendiriyor gibi komplo teorileri üretiyorum artık.

Daha zor rolleri oynamak isterdim

– Sanat yaşantınız için ne söylersiniz?

Çok mutlu oldum, çok iyi roller geldi, çok şanslıydım. Ama dramatik yapımı ve içsel yolculuğumu anlatan role denk düşmedim. Çünkü komedide daha azdı bu tip şeyler. Daha zor rolleri oynayabilmek isterdim. Belki bu yaştan sonra gelir… Zor rolden kastım senin fiziğine uygun olmayan, ters köşe yaptıracak roller. Aliye Rona rolleri gibi.

‘KENDİMİ ELEŞTİRİRİM'

– 11 yıl tiyatroya ara verip pandemiden önce Ağaçlar Ayakta Ölür oyunuyla döndünüz. Nedendi bu uzun ara?

Oyun bulamadığım için. Seçiciyim diyelim. Kendimi geçindirecek param olduğu için bu rahatlık var. “Nevra bu oyunu oynarsa bir farkı olur” dedirtmeliyim. Kendimi çok acımasızca eleştiririm.

– Hâlâ mı eleştiriyorsunuz?

Of hem de nasıl. Aksine şimdi daha fazla çünkü kaybedecek şeyin var. 55 senelik sanatçısın. Bir sürü genç “Hocam” diye yanına geliyor. Torunlarımdan bile utanırım “Nene burada iyi değilsin” dedirtemem kendime.

– “Komedi için özgür bir ortam yok” diyenlere katılıyor musunuz?

Komedide politik olmak şart değil. Devekuşu Kabare'de, Levent Kırca ‘Olacak O Kadar'da söylenmesi gereken şeyleri komik biçimde söyledik. Hakarete girdiği zaman komedi olmaz zaten. Sanatçıyım diye hakarete hakkın yok. Doz meselesi.

Metin Akpınar tenisi seyrederek öğrendi

– Pandemi döneminde yemek yapmayı geliştirmişsiniz.

50 yaşıma kadar annemin yemeklerini yedim. Ölümünden sonra ortada kaldım. Yemek programlarını takip etim. İnsan bir şeyi dikkatli seyrederse kendini geliştirebilir. Bir anı anlatayım. Mudanya'da turnedeyiz, Devekuşu Kabare. Eşim Metin ziyarete geldi. Motelin tenis kortu vardı, Metin oynamak istedi. Ben başaramayınca, Metin Akpınar “Ben oynarım” dedi. “Biliyor musun” diye sordu Metin. “Yok ama çok tenis maçı izliyorum” dedi. Çıktı sahaya ve başa baş oynadılar. Metin “Nasıl oluyor bu” dedi. Metin Akpınar “Gözlem” dedi. Her hareketi gözlemlemiş maçı izlerken. Oyunculuk zaten gözlem sanatıdır.

Metin'le yaşamak büyük şanstı

2013'te hayatını kaybeden Metin Serezli'yle 45 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine olan aşkları hep örnek gösterilen Nevra Serezli o günlere büyük özlem duyuyor.

– Zamanda yolculuk yapma hakkınız olsa hangi ana dönerdiniz?

Metin'le ilk tanışıp flört etmeye başladığımız güne. Kelebeklerin uçuştuğu, ellerinin titrediği ağzının kuruduğu, sesini duyunca içinin titrediği günleri tekrar tekrar yaşamak isterdim. Şanslıydım yaşadım. Onunla karşılaşmak tek kelimeyle şanstı.