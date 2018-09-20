Eskişehir bir kez daha rock müzikle buluşuyor

Eskişehir bir kez daha rock müzikle buluşuyor

Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen EskiFest, 27-30 Eylül tarihlerinde bir kez daha gerçekleştirilecek.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen EskiFest yoğun yağmura denk gelmişti. Yağışın ardından çamurdan korunmak için kendilerini poşetlere sarararak doyasıya eğlenen katılımcılar renkli görüntüleriyle dikkat çekmişti. Dinleyiciler yağmurlu hava ve yoğun fırtınaya rağmen konser alanını terk etmemişti.

Milyon Yapım, bu festivali bir kez daha düzenleme kararı aldı. Athena'dan Pentagram'a; Şebnem Ferah'tan Manga'ya; MFÖ'den Selda Bağcan'a; Teoman'dan Hayko Cepkin'e yıldızlar muhteşem bir festival deneyimi için Eskişehir'e geliyor.

Festival, 27 Eylül-30 Eylül arasında gerçekleştirilecek.