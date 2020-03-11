Eskişehir’de belediyenin tüm etkinlikleri iptal edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi düzenlediği konser, tiyatro, sergi, panel gibi tüm kapalı alan etkinliklerini 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çin'de başlayıp dünyanın dört bir yanına yayılan Corona virüsüne karşı toplu taşıma araçlarında ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda detaylı temizlik çalışmalarını arttırmıştı.

Personelini de bu konuda bilinçlendiren belediye, düzenleyeceği konser, tiyatro, panel, sergi gibi tüm etkinliklerini 2 Mayıs tarihine kadar iptal etti.

PERSONEL UYARILDI

Taşbaşı Kırmızı Salonda belediye personeli, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerince korona virüsü hakkında bilgilendirildi. Virüsün kökeni, bulaşma yolları, belirtileri gibi birçok önemli bilginin verildiği eğitimde, personeller dikkat etmeleri gereken durumlar konusunda uyarıldı.

ETKİNLİKLER MAYIS AYINA KADAR İPTAL

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada konser, tiyatro, sergi gibi kültür sanat faaliyetleri başta olmak üzere tüm kapalı alan etkinliklerinin 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz konser, tiyatro, sergi, panel gibi tüm kapalı alan etkinliklerimiz 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir” denildi.