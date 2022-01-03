Eskişehir’de kültür sanat etkinliklerine salgın arası

Normalleşme süreci ile eylül ayından itibaren konser, tiyatro ve sergileri Eskişehirliler ile buluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, artan salgın vakaları sebebiyle, ocak ayında gerçekleştirilecek olan etkinliklerini erteledi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni varyantların ortaya çıkması ve Eskişehir’deki vaka sayılarının artması sebebiyle ocak ayında konser, tiyatro oyunu gerçekleştiremeyecek.

Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları için bilet alan vatandaşların ücret iadesi biletinial.com üzerinden sağlanacak.

Ocak ayındaki sergileri de iptal eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bulaş riskini azaltmak için maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda vatandaşlara yaptıkları uyarıları tekrarlayarak, aşı olmayan vatandaşları da randevularını alarak aşı olmaya davet etti.

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