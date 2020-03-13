Eskişehir’de müzeler korona virüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle yarından itibaren Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu ve Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Eti Sualtı Dünyası ile Tropik Merkezinin geçici süreyle ziyarete kapandığını açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile bünyesindeki müze, hayvanat bahçesi gibi turistik yerleri ziyarete kapatıldığını duyurdu.

ÖNLEMLERİ GENİŞLETTİ

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesiyle birlikte, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için almış olduğumuz önlemleri genişletiyoruz. Bu kapsamda 14 Mart 2020 Cumartesi itibariyle Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu ve Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Eti Sualtı Dünyası ile Tropik Merkezimiz geçici süreyle ziyarete kapanmıştır. Ayrıca yine aynı tarih itibariyle ESMEK kurslarımız, kapalı spor merkezlerimiz ve yüzme havuzumuzdaki tüm eğitimlerimize de geçici bir süre ara verilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz”

800 BİN ZİYARETÇİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2019 yılında Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni 500 bine yakın kişinin, Cam Sanatları Müzesini 65 bin, Kurtuluş Müzesini 50 bin, Masal Şatosunu 460 bin, Hayvanat Bahçesini ise 800 bin kişinin ziyaret ettiğini açıklamıştı.