Eskişehir’de yasaklanan festivalin Konya’da yapılacağı duyuruldu

Eskişehir'de 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest, Eskişehir Valiliği'nin 15 günlük açık hava etkinliklerine getirdiği yasaklama kararı ile iptal edilmişti. Eskişehir Valiliği ile bir grubun istemediği festivalin, 'Anadolu Fest Konya' ismiyle 29 Eylül- 30 Eylül- 1 Ekim ve 2 Ekim tarihleri arasında Konya'da yapılacağı öğrenildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de çeşitli tartışmalara konu olan ve Türkiye gündeminde yer bulan yasaklama kararı ile iptal edilen Anadolu Fest festivali, Eylül ayı sonunda Konya’da yapılacak.

ESKİŞEHİR’DE YASAKLANMIŞTI

Biletleri aylar öncesinden satışa sunulan ve Levent Yüksel, Haluk Levent, Teoman, Hayko Cepkin, Sagopa Kajmer, Yeni Türkü gibi birçok ismin de sahne alacağı, on binlerce üniversite öğrencisinin katılması beklenen Anadolu Fest festivalinin yapılmaması amacıyla Eskişehir Valiliği festivale 3 gün kala bir karar almıştı. Eskişehir Valiliği 9 Mayıs’ta resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin, 10-24 Mayıs tarihlerinde 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamıştı. Yasaklama kararının ardından Anadolu Fest yetkilileri Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istemişti.

FESTİVAL İLERİ TARİHE ERTELENMİŞTİ

Anadolu Fest festival organizatörleri, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nden de olumsuz yanıt almıştı. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’ne valilik avukatlarının verdiği savunmada yasaklamanın olası terör örgütü saldırısından kaynaklı olduğu öne sürülmüştü. Valilik avukatlarının yaptığı savunmada şu ifadelere yer verilmişti:

“DEAŞ, PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda ülkemiz genelinde ses getirecek eylem hazırlığı içerisinde bulundukları, Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı Mola Tesisleri'nin yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek bir çok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması, benzer etkinlikler planlanırken gelişigüzel yer seçimi yapılması, gerekli izinlerin son günlere bırakılması, daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde mevzuat kapsamında suç sayılan birçok fiilin tespit edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulmadan etkinlik planlandığı, ayrıca DAEŞ terör örgütü ile ilgili istihbarı bilgi bulunduğu 20 Nisan 2022 tarihinde Bursa’da yapılan saldırıyı üstlenen şahısların halen yakalanmadığı göz önünde bulundurulduğundan düzenlenmek istenen etkinliğin risk taşıdığı, yine izin için festival tarihine 3 gün kala Kaymakamlığa başvuru yapılmasının iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için yetersiz bir süre olduğu ileri sürülerek yürütmenin durdurulması istemi ile ilgili davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.”

TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Eskişehir Valiliğinin almış olduğu karara çok sayıda parti, sivil toplum örgütü temsilcisi, öğrenciler ve vatandaşlar tepki gösterirken kararı destekleyenler de oldu. Anadolu Fest festivalinin avukatı Hüseyin Akçar yaptığı basın toplantısında, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karşı verilen kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek festivalin 9-12 Haziran tarihine ertelendiğini duyurmuştu. Ancak 9-12 Haziran tarihine ertelenen festivale yine izin çıkmaması üzerine festivalin iptal edildiği ve festival için bilet alanların ücretlerinin ödeneceği duyurulmuştu. Anadolu Fest sorumluları tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:

“Sevgili müzikseverler; Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sizleri bir araya getirmek için çalışmış ve 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Fest’i düzenlemek için gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamıştık. Bildiğiniz üzere festivalimiz 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesi ile valilik tarafından durdurulmuştu. Bunun üzerine festivalimizi 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek dialog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.”

ESKİŞEHİR’DE İPTAL EDİLEN FESTİVAL, AKP’NİN KALESİ KONYA’DA YAPILACAĞI DUYURULDU

Festivalde alkol alınması, festivale katılanların uygunsuz hareketleri öne sürülerek Eskişehir'de yasaklanan festivalin, AKP’nin kalesi olarak gösterilen Konya’da yapılacağı öğrenildi. Anadolu Fest Organizatörü Serdar Can, sosyal medya hesabından, Anadolu Fest'in Konya'da yapılacağına yönelik tanıtım bir videosu paylaştı. Can’ın paylaşımında, festivalin 29 Eylül- 30 Eylül- 1 Ekim ve 2 Ekim tarihleri arasında Grand Hotel'de yapılacağı, detayların çok yakında paylaşılacağı duyuruldu.