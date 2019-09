Eskişehir’deki festival valilik tarafından saatler kala iptal edildi!

Milyon Yapım, Milyonfest Eskişehir’in valilik tarafından iptal edildiğine dair bir açıklama yayınladı. “Eskişehir’de çözümsüz kaldık” denilen açıklama şöyleydi:

“Milyon Yapım olarak son 6 yılda Türkiye'nin dört bir yanında 50'ye yakın festival yaptık ve bunların her birinde o bölgenin belediyesi, emniyet müdürlüğü, kaymakamlık ya da valilik makamıyla iş birliği içerisinde hareket ettik. Kendi hassasiyetlerimizi ve tecrübelerimizi ilgili birimlerle paylaştık, mülki idare birimlerinin endişeleri varsa birlikte o endişeleri ortadan kaldıracak çözümler ürettik. Ne kadar büyük fikir ayrılığı yaşarsak yaşayalım hiç bir zaman yaşananları kamuoyu ile paylaşıp olayı büyütmeyi tercih etmedik ve her zaman herkesin içine sinen bir çözüm ürettik. Keşke gene öyle yapabilseydik. Ancak ülkemizin en güzel ve en modern şehirlerinden biri olan Eskişehir'de çözümsüz kaldık.

‘BELEDİYE OLUMLU RAPOR VERDİ’

26-29 Eylül tarihleri arasında Eskişehir'de Mola Tesisleri'nde gerçekleştirmeyi planladığınız Milyonfest Eskişehir etkinliğimiz Tepebaşı Kaymakamı Sayın Dr. Erdinç Yılmaz'ın olumsuz görüş belirtmesi sebebiyle yapılamaz hale gelmiştir. Bu durum resmi olarak 25 Eylül gecesi 22:30'da bize tebliğ edilmiştir. Sahne alacak 28 sanatçının, aylardır bu festival için çalışan mesai arkadaşlarımızın, festivale bilet alan binlerce gencin emeğini, heyecanını hiçe sayarak geçtiğimiz yıllarda yaşanan adli vakalar, okullara yakınlık, Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü'nün olumsuz raporu, trafik sıkışıklığı ve çevredeki yerleşim yerlerinden gelen şikayetler gibi bizi ikna etmekten çok uzak mazeretlerle festival iptal edilmiştir.

Öncelikle Tepebaşı Belediyesi'nin festivale dair olumlu raporunu Valilik makamına ilettiğimizi belirtmek isteriz.

Eskişehir'de aynı alanda daha önce üç festival gerçekleştirdik. Bu üç festivalde de festival alanı içerisinde taraf olduğumuz herhangi bir adli vaka yaşanmadığını belirtmek isteriz. Alan dışında yaşanmış olan bir adli vaka varsa bizim bilgimiz ya da sorumluluğumuz dahilinde olmadığını takdirinize sunarız. Trafik sıkıntısına dair gelen şikayetlere emniyet güçlerimizin çözüm üreteceğinden hiç kuşku duymuyoruz. Kaldı ki gidiş dönüş birer şerit olan yol, bu yıl ikişer şerit haline gelmiştir.

’20 BİN KİŞİ BİLET ALDI’

Yıl içerisinde gençlere yönelik sayısız etkinlik yapan bir firma olarak gençlerimizin eğitim ve öğrenimlerini sekteye uğratan bir şey yapmayı asla istemeyiz. Çevredeki okullardan ders işlenmesine engel olmadığımıza dair muvafakatnameleri de valiliğe ilettik. Kaldı ki konserlerimiz ders saatleri bittikten sonra başlıyor.

20 bin katılımcının bilet aldığı, şehir dışından yaklaşık 4 bin kampçının geldiği bir etkinliği, üstelik bir çok sanatçımız hali hazırda Eskişehir'e gelmişken iptal etmenin öğrenci şehri Eskişehir'e yakışmadığını düşünüyoruz. Her şehirde en üst düzey güvenlik önlemlerini özenle alan, her zaman emniyet güçleriyle iş birliği içinde çalışan, mülki idarenin bizimle paylaştığı her türlü endişeyi sahiplenen bir organizasyon firması olarak Tepebaşı Kaymakamı Sayın Dr Erdinç Yılmaz'ı kamuoyu huzurunda kararını ivedilikle yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.”