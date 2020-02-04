Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 155. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam 155. bölümü ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin son bölümünde; Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı ve 155. son bölüm izleme ekranı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 155. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. EDHO’nun son bölümünde; Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan’ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır’ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz’ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 156. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. SON BÖLÜM İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. BÖLÜM ÖZETİ

“Hızır ölmeden, kendimi açığa çıkarmamaya kararlıyım!”

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem’i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır’ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.

Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan’ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır’ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz’ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur. Feyyaz’ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır’ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır’la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.